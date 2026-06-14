Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la deuxième édition du Copenhagen Sprint. Dans le final, les averses rendent les routes glissantes dans les rues de la capitale danoise. À moins de 20 kilomètres de l’arrivée, plusieurs coureurs chutent dans le peloton, et certains favoris du jour se retrouvent piégés dans un deuxième peloton, dont Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ou encore le tenant du titre, Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hangrohe).

Les quatre échappés du jour sont repris dans le dernier kilomètre. Jasper Philipsen surgit et s’impose au sprint devant Tobias Lund Andresen (Décathlon CMA CGM) et Sam Welsford (Netcompany Ineos). Deux mois après sa dernière course (abandon Paris-Roubaix), Jasper Philipsen décroche sa troisième victoire de la saison et fait le plein de confiance avant de disputer le Tour de Belgique puis le Tour de France.

Le classement du Copenhagen Sprint 2026

Jasper Philipsen Tobias Lund Andresen Sam Welsford

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