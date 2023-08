Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a remporté, ce samedi, la 63ᵉ édition de la Course des raisins (Druivenkoers Overijse). Sorti en compagnie de Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) dans le final, Campenaerts s’est imposé au sprint devant l’ancien champion de Norvège. Le Belge signe sa première victoire de la saison et succède à Matis Louvel, vainqueur en 2022. Jasper De Busyt (Lotto Dstny) prend la troisième place.

La réaction de Victor Campenaerts

« Nous avons commencé très ambitieux et avons pris la course en main. Mais nous avons joué intelligemment et grâce à la tactique d’équipe, nous n’avons jamais vraiment été obligés de chasser. De cette façon, je pouvais jouer mes cartes au bon moment et c’était agréable de partir avec mon ancien coéquipier Rasmus Tiller. Mais je sais qu’il est très rapide, c’est pourquoi je n’ai pas roulé dans les deux derniers kilomètres parce que j’avais notre gars rapide Jasper De Buyst derrière moi. J’ai osé jouer le jeu et ça s’est bien passé. Être sur le podium avec mon colocataire du Tour de France et compagnon de vlog Jasper De Buyst est fantastique. »

