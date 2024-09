La Cro Race a lieu du 1ᵉʳ au 6 octobre. Romain Bardet, Orluis Aular, Filippo Ganna,… Voici le parcours et les favoris de cette 9ᵉ édition.

La 9ᵉ édition de la Cro Race s’élance ce mardi 1ᵉʳ octobre. Les coureurs s’élanceront pour six étapes à travers la Croatie. Créée en 2015, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) avait remporté le classement général devant Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) et Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). Cette année, le Vénézuélien sera au départ et tentera de remporter l’épreuve une deuxième fois.

Le palmarès de la Cro Race

Le parcours de la Cro Race 2024

1ʳᵉ étape : Vodice → Sinj (162,5 km)

2ᵉ étape : Biograd na Moru → Novalja (114,5 km)

3ᵉ étape : Otočac → Opatija (154 km)

4ᵉ étape : Krk → Labin (160,5 km)

5ᵉ étape : Ozalj → Karlovac (167 km)

6ᵉ étape : Sveta Nedelja → Zagreb (157,5 km)

Les favoris de la Cro Race 2024





Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL) ★★★★





Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) ★★★





Brandon McNulty (UAE Team Emirates) ★★★





Anders Foldager (Jayco-AlUla) ★★





Pavel Bittner (dsm-firmenich PostNL) ★★





Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ★★





Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) ★





Fred Wright (Bahrain Victorious) ★





Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) ★





Comment suivre la Cro Race à la TV ?

La Cro Race sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.