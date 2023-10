Campbell Stewart (Team Jayco-AlUla) a remporté, ce dimanche, la 6ᵉ étape de la Cro Race. Sur le circuit final tracé dans les rues de Zagreb, les rescapés de l’échappée sont repris à 2,5 kilomètres de l’arrivée. Dans la dernière ligne droite, le leader de la course Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) est victime d’une chute. C’est Campbell Stewart qui s’impose au sprint devant Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) et Gal Glivar (Adria Mobil). Bien touché après sa chute, Aular est tout de même parvenu à franchir la ligne d’arrivée. Après sa victoire ce samedi, le champion du Venezuela remporte le classement général. Sur le podium final, il devance Alexander Kristoff, +3″ et Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), +7″.

Campbell Stewart remporte la dernière étape du Tour de Croatie ! Orluis Aular gagne le général après une très grosse chute #lequipeVELO pic.twitter.com/NCppwPFPHz — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 1, 2023

Le classement de la 6ᵉ étape de la Cro Race