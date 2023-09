Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) a remporté, ce samedi, la 5ᵉ étape de la Cro Race. À 3 kilomètres de l’arrivée, l’équipe Ineos accélère en tête de peloton. Dans la dernière ligne droite, le leader de la course, Magnus Sheffied (Ineos Grenadiers) est victime d’une chute. À l’avant, Orluis Aular s’impose au sprint devant Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) et Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). Le champion du Venezuela prend 10″ de bonification et s’empare de la tête du classement général, 9″ devant Hayter et Sheffield.

