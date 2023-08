La fièvre monte dans les rues de Confolens. Le rendez-vous est pris pour les amateurs de cyclisme qui attendent avec impatience le coup d’envoi du 37ème Tour Poitou-Charentes (TPC). Et pour cause, Thibaut Pinot, le diamant franc-comtois de la scène cycliste, y fera sa grande réapparition.

Le coureur de la Groupama-FDJ, qui a flirté avec les sommets et roulé au-devant des pelotons les plus prestigieux, sera de nouveau en selle, prêt à affronter les défis du TPC. Après avoir marqué l’histoire avec des victoires d’étape impressionnantes sur les 3 Grands Tours, avoir grimpé sur le podium du Tour de France en 2014, et avoir su écraser la concurrence en Lombardie en 2018, Pinot semble décidé à finir en beauté.

Face à lui, la nouvelle génération

Mais tout coureur, même de la trempe de Pinot, sait qu’il ne roule jamais seul. Les routes du TPC 2023 promettent d’être ardentes avec la présence de figures montantes du cyclisme français. On retrouve notamment Valentin Ferron de TotalEnergies, qui a, à une époque, portait fièrement les couleurs de l’UV Poitiers. Il y a aussi Valentin Retailleau de l’AG2R Citroën Team, qui a, pendant quelques années, fait vibrer les pavés de l’UC Confolens, là où retentira le coup d’envoi du TPC cette année. Et comment ne pas mentionner Tom Mainguenaud, la pépite du Van Rysel – Roubaix Lille Métropole, qui s’est forgé un nom lors de ses années avec le club du PSF Niort ?

La course vers la gloire

Alors que le soleil de fin d’été projette les ombres des coureurs sur le bitume chaud du Poitou-Charentes, une question reste en suspens : qui franchira en premier la ligne d’arrivée ? Sera-ce Thibaut Pinot, l’expérimenté, cherchant à graver une dernière épreuve légendaire dans son marbre personnel ? Ou assisterons-nous à la montée d’une nouvelle étoile, prête à briller aussi fort ?

Alors rendez-vous du 22 au 25 août, chers aficionados. Le peloton est prêt, la route est tracée, et la course vers la gloire n’attend plus que le départ ! Qui sait, peut-être que le digne successeur de Stefan Küng, le maestro du TPC 2022, est déjà parmi nous.