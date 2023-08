Samuele Rivi (Eolo-Kometa) a remporté, ce jeudi matin, l’étape 3a du Tour Poitou-Charentes. La traditionnelle journée du jeudi est divisée en deux étapes : une étape en ligne le matin et un contre-la-montre individuel qui aura lieu cet après-midi. Ce matin, les coureurs s’élançaient pour une étape courte de 94,1 kilomètres entre Coussay-les-Bois et La Roche-Posay sous la pluie. Dans les derniers kilomètres, les trois hommes de tête ont résisté au retour du peloton. Samuele Rivi s’impose devant Davide Gabburo (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) et Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d’Azur). Paul Penhoët (Groupama-FDJ) prend la quatrième place et conserve la tête du classement général.

Le classement de l’étape 3a du Tour Poitou-Charentes