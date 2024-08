Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes. Au terme de ce dernier jour de course, le Picard s’est imposé au sprint devant Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et Gianluca Pollefliet (Décathlon AG2R La Mondiale). À 32 ans, Démare décroche sa 96ᵉ victoire chez les pros, la première en 2024. Après avoir dominé le CLM, Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) remporte le classement général de l’épreuve pour la deuxième année consécutive. Sur le podium final, il devance son coéquipier Fredrik Dversnes et Samuel Leroux (Van Rysel – Roubaix).

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes

Arnaud Démare Paul Penhoët Gianluca Pollefliet

Results powered by FirstCycling.com