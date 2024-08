Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 29,2 km entre Ménigoute et Fontaine-le-Comte, le champion de Norvège de la discipline a signé le meilleur temps en, 31:23″, à près de 56 km/h de moyenne. Il devance Mirco Maestri (Polti Kometa), +42″, et son coéquipier Fredrik Dversnes, +49″. Søren Wærenskjold fait coup double et s’empare de la tête du classement général, 30″ devant Dversnes.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes

Søren Wærenskjold Mirco Maestri Fredrik Dversnes

Results powered by FirstCycling.com