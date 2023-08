Paul Penhoët (Groupama-FDJ) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes. Le sprinter français a repris l’homme de tête Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique) dans les 100 derniers mètres et s’est facilement imposé dans les rues de Bressuire au terme d’un sprint en bosse. Il devance Romain Cardis (St Michel – Mavic – Auber93) et Valentin Retailleau (AG2R Citroën Team). À noter les abandons de Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) et Ion Izagirre (Cofidis) qui sont tous les deux tombés lors de cette deuxième étape. Au classement général, après sa troisième place hier, Paul Penhoët s’empare du maillot blanc de leader.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes