Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 10ᵉ édition de Dwars door het Hageland en Belgique. L’équipe Alpecin-Deceuninck a décidé de créer une course de mouvement et s’est retrouvée en supériorité avec cinq coureurs à l’avant. Dans le final, Rasmus Tiller (Uno-X Mobility), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) et Paul Magnier s’isolent en tête de course. Philipsen ne collabore pas et finit par lâcher dans les derniers kilomètres. Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) revient sur le duo de tête au prix d’un bel effort. Surpuissant, Paul Magnier s’impose au sommet de la citadelle de Diest. Il devance Tiller et Del Grosso.

AUL MAGNIER WINS AN EPIC 🤩 What a race from the 21-year-old as he powers to victory at Dwars door het Hageland. pic.twitter.com/1XJqCgTvnp — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 14, 2025

Le classement de Dwars door het Hageland 2025

Paul Magnier Rasmus Tiller Tibor Del Grosso

Results powered by FirstCycling.com