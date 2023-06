Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 18ème édition de Dwars door het Hageland. Le champion de Norvège s’est imposé au sprint devant Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step) et Florian Vermeersch (Lotto Dstny). Alors qu’il était à l’avant de la course, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a été victime d’une crevaison à 20 kilomètres de l’arrivée et n’est jamais parvenu à revenir sur la tête de la course. Déjà vainqueur de l’épreuve en 2021, Rasmus Tiller remporte Dwars door het Hageland pour la deuxième fois de sa carrière.

La vidéo de l’arrivée

Rasmus Tiller wins Dwars door Het Hageland for the second time! What a stellar race by Uno-X Pro Cycling! pic.twitter.com/wZTX6pr2l4 — Vegar Kulset (@VegarKulset) June 10, 2023

Le classement de Dwars door het Hageland