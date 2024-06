Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce samedi, la 9ᵉ édition de la Duracell Dwars door het Hageland. Au terme d’une course mouvementée, trois coureurs sont parvenus à faire la différence dans les derniers kilomètres avec Hartthijs de Vries (TDT – Unibet Cycling Team), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) et Gianni Vermeersch. Au sommet de la citadelle de Diest, c’est Gianni Vermeersch qui prend le meilleur sur Abrahamsen et De Vries. 3ᵉ en 2018 et 2020 puis 2ᵉ en 2022, Vermeersch décroche sa première victoire sur Dwars door het Hageland.

Gianni Vermeersch wins in Belgium 🏆 The belgian wins Dwars door het Hageland after a tough battle with Jonas Abrahamsen 💥#cycling #roadcycling #sprintfinish pic.twitter.com/gv5luNECSL — Eurosport (@eurosport) June 8, 2024

Le classement de Dwars door het Hageland

Gianni Vermeersch Jonas Abrahamsen Hartthijs de Vries

