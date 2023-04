Le 1er mai, la fête du Travail prendra une dimension sportive avec l’édition d’Eschborn-Frankfurt, une épreuve qui mettra en lumière non seulement les talents internationaux du cyclisme, mais aussi les amateurs, les jeunes et les passionnés de la région.

Un parcours exigeant pour les professionnels

Cette année, l’épreuve du WorldTour s’annonce encore plus difficile avec un parcours de plus de 200 kilomètres et une deuxième ascension du Feldberg. Fini les sprints massifs devant l’Alte Oper de Francfort, cette édition promet une arrivée différente et plus palpitante.

Parmi les participants, on retrouve des anciens vainqueurs tels que Sam Bennett (Bora – Hansgrohe), Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team) et le héros local John Degenkolb (Team DSM). D’autres coureurs allemands, tels que Nils Politt (Bora – Hansgrohe), Jonas Rutsch (EF Education – EasyPost) et Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty) pourraient également se démarquer.

Les espoirs à l’honneur

L’épreuve U23 d’Eschborn-Frankfurt sera le point d’orgue des courses organisées pour les jeunes talents. Après une pause de trois ans due à la pandémie, les jeunes coureurs parcourront 108 kilomètres pour tenter de rejoindre les rangs des illustres Mads Pedersen et Fabio Jakobsen. Les courses de la Süwag Energie Junior Cup se dérouleront quant à elles sur un circuit dans le centre-ville de Francfort, avec des épreuves pour les catégories d’âge entre U11 et U17.

Le Škoda Velotour affiche complet

Le Škoda Velotour, la cyclosportive populaire en parallèle, a déjà atteint sa capacité maximale avec 8 000 participants inscrits. Cette course témoigne de l’engouement du public pour le cyclisme et l’événement Eschborn-Frankfurt.