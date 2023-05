Le sprint massif ou le spécialiste des classiques triomphera-t-il?

Après 204 kilomètres, l’Alte Oper de Francfort pourrait être le théâtre d’un sprint massif ou sourire à un spécialiste des classiques sur la ligne d’arrivée de la 60e édition d’Eschborn-Frankfurt. Le peloton sera composé de sprinteurs de haut niveau qui ont également brillé sur des classiques. Malgré la seconde ascension du Feldberg, ils restent optimistes.

Parmi eux, Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team), roi de la classique allemande avec quatre victoires et trois troisièmes places, déclare : « Je suis heureux de revenir à Francfort. C’est l’une de mes courses préférées, je m’y suis toujours bien comporté. Je sais que le parcours a un peu changé cette année, mais j’espère survivre à cette épreuve et obtenir un autre bon résultat. »

Le vainqueur de l’année dernière, Sam Bennett (Bora – hansgrohe), garde également un bon souvenir de sa dernière participation : « La victoire en 2022 a été très importante pour moi, car elle a marqué un tournant après les problèmes rencontrés en début de saison. J’espère retrouver mon meilleur niveau à Francfort. »

Les coureurs locaux à l’honneur

John Degenkolb (Team DSM), vainqueur en 2011 et habitant d’Oberursel, apprécie particulièrement cette course : « C’est toujours spécial de prendre le départ en tant que régional de l’étape. Après le bon résultat obtenu à Paris-Roubaix, mes attentes sont encore plus grandes. »

Le meilleur sprinteur de la saison jusqu’à présent, Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), vainqueur en 2021, sera également présent : « Après Roubaix, j’ai fait une pause complète d’une semaine pour récupérer. À Francfort, je ne serai probablement pas au mieux de ma forme, car nous travaillons déjà en vue du Tour de France. Mais je suis motivé. »

D’autres coureurs en quête de victoire

Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), vainqueur en 2019, souhaite récidiver cette année : « Le parcours sera un peu plus difficile, mais je pense qu’il reste intéressant pour les sprinteurs. Je veux absolument revenir sur le podium. »

Arnaud De Lie (Lotto Dsytny) espère remporter sa première classique allemande : « Le tracé est magnifique. Je pense avoir une chance de remporter ma première course du WorldTour. »

Max Walscheid (Cofidis) admet que le nouveau parcours sera sans doute un peu trop difficile pour lui, mais se plaira peut-être dans ce rôle d’outsider : « La course n’en reste pas moins très attrayante, mais probablement un peu trop dure pour moi, malheureusement. »

Le champion allemand Nils Politt (Bora – hansgrohe) pense que le parcours devrait lui convenir : « Je pense que l’enchaînement du Mammolshainer, du Billtalhöhe et du Feldberg fera un grand tri. Nous chercherons bien sûr à défendre notre titre d’une manière ou d’une autre. »

Jonas Rutsch (EF Education – EasyPost), originaire d’Erbach, au sud de Francfort, apprécie également le parcours difficile : « Personnellement, le parcours difficile me convient davantage. Je veux être en mesure de réaliser la meilleure performance possible et je serai heureux de voir tout le monde m’encourager sur le bord de la route. »

Le parcours en détail

Le départ fictif de la course WorldTour sera donné à 12h05 à Eschborn, tandis que le départ réel des 203,8 kilomètres aura lieu à 12h11. Après un premier passage de la ligne d’arrivée devant l’Alte Oper de Francfort après 15 kilomètres de course, le peloton s’attaquera au circuit dessiné dans le Taunus. La première difficulté répertoriée sera le Feldberg (km 46,5), après quoi le Mammolshainer sera franchi à deux reprises en peu de temps (km 92 et km 107,9). Après le deuxième passage, le peloton se dirigera vers une nouvelle ascension, plus difficile, du Feldberg (km 117,8). 50 kilomètres plus loin, les coureurs escaladeront pour la troisième et dernière fois le Mammolshainer, avant le final à Francfort. Ils franchiront une première fois la ligne d’arrivée, avant d’effectuer un dernier tour de 6,6 kilomètres qui décidera du vainqueur de l’édition 2023 de la classique allemande, qui sera couronné sur le coup de 17h00.

Avec un parcours modifié et des coureurs prêts à en découdre, la 60e édition d’Eschborn-Frankfurt promet une belle bataille entre sprinteurs et spécialistes des classiques. Qui parviendra à s’imposer lors de cette épreuve allemande tant attendue ? Réponse tout à l’heure.

Liste des partants

Diffusion TV

L’épreuve sera retransmise sur Eurosport 2 à partir de 14h15 ou sur le site Eurosport.