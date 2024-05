Maxim Van Gils (Lotto Dstny) a remporté, ce mercredi, Eschborn-Frankfurt. Le Belge a remporté la classique cycliste du 1ᵉʳ mai au sprint dans un groupe de près de 30 coureurs devant l’Espagnol Alex Aranburu (Movistar) et l’Américain Riley Sheehan (Israel – Premier Tech). Deux kilomètres seulement avant l’arrivée, le coureur échappé Jan Christen (UAE Team Emirates) a été repris, et il a pu prendre jusqu’à 30 secondes d’avance lors de la dernière traversée du Mammolshainer Stich. À 24 ans, Van Gils décroche sa quatrième victoire chez les professionnels, la première en World Tour.

La réaction de Maxim van Gils :

« Terminer mon printemps avec une première victoire en WorldTour est un rêve absolu. Mon ressenti n’était pas super, mais l’équipe a tout fait pour rendre la tâche difficile aux sprinteurs. Cela m’a donné confiance : ma seule tâche était de survivre jusqu’à la dernière montée raide de Mammolshain, de rester dans la roue et de me concentrer sur le sprint. Tout s’est parfaitement déroulé. Cela a été comme ça presque toute la saison. Aujourd’hui, je gagne au sprint, et il y a quelques jours, je me sentais bien dans les Ardennes… et j’ai aussi gagné un contre-la-montre. «

Le classement d’Eschborn-Frankfurt

Maxim Van Gils Alex Aranburu Riley Sheehan

Results powered by FirstCycling.com