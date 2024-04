Jan Christen (UAE Team Emirates) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour des Abruzzes. Dans la dernière ascension du jour, Jan Christen est le premier à se dresser sur les pédales dans le groupe des favoris. Le Suisse multiplie les attaques, mais ne parvient pas à s’échapper. Finalement, dans la descente finale, Christen profite d’un moment de répit pour y aller seul. Derrière, ses coéquipiers Adam Yates et Pavel Sivakov font le travail pour le jeune suisse. À 19 ans, Christen s’impose en solitaire et s’offre une première victoire chez les professionnels. Il devance Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) et Thomas Pesenti (JCL Team UKYO). Christen s’empare également de la tête du classement général.

🔝 Un triunfo cimentando en el trabajo en equipo del UAE ✅ 𝐉𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 se lleva la segunda etapa del 𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑'𝐴𝑏𝑟𝑢𝑧𝑧𝑜 entrando en solitario en Magliano de' Marsi 📺 Lo has visto en @Eurosport_ES#LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/gnDaECamHl — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 10, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour des Abruzzes