Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) a remporté, ce samedi, la 69ème édition de la Flèche de Heist en Belgique. Le Britannique s’est imposé au sprint de justesse devant Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) et le Belge Milan Fretin (Cofidis). À 21 ans, Hobbs décroche sa première victoire chez les professionnels. Premier Français, Ronan Augé (Unibet Rose Rockets) prend la 5ème place.

Oh man, lovely how life works sometimes…The day after his brother Henry won in Austria, Noah Hobbs (EF Education-Easy Post) wins Heistse Pijl, beating Waerenskjold and Fretin in the sprint for his first pro victory. 👏🇬🇧#HeistsePijl

🎥 @LRoisDuPelotonpic.twitter.com/pOgM9eBkGf — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 6, 2026

Le classement de la Flèche de Heist 2026

Noah Hobbs Soren Wærenskjold Milan Fretin

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