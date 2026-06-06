Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) a remporté, ce samedi, la 69ème édition de la Flèche de Heist en Belgique. Le Britannique s’est imposé au sprint de justesse devant Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) et le Belge Milan Fretin (Cofidis). À 21 ans, Hobbs décroche sa première victoire chez les professionnels. Premier Français, Ronan Augé (Unibet Rose Rockets) prend la 5ème place.

Le classement de la Flèche de Heist 2026

  1. Noah Hobbs
  2. Soren Wærenskjold
  3. Milan Fretin

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Crédit : EF Pro Cycling