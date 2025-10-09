Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 109ᵉ édition du Gran Piemonte. Après avoir distancé tous ses concurrents dans la dernière ascension du jour, le Mexicain a déposé Bauke Mollema (Lidl-Trek) et Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) pour s’imposer en solitaire. Il devance Hirschi et Mollema. Del Toro signe sa 15ᵉ victoire de la saison, sa sixième sur les semi-classiques italiennes qui ont débuté en septembre.

Le classement du Gran Piemonte 2025
  1. Isaac Del Toro
  2. Marc Hirschi
  3. Bauke Mollema

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Gran Piemonte