Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 65ᵉ édition du Grand Prix de Wallonie. Dès les premiers hectomètres de la montée finale de la citadelle de Namur, Victor Lafay (Décathlon AG2R La Mondiale) s’isole en tête de course. Après un bel effort, le Français est repris dans la dernière ligne droite et c’est Arnaud De Lie qui s’impose au bout de l’effort, après avoir lancé de très loin. Il devance Émilien Jeannière (TotalEnergies) et Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). De Lie décroche sa cinquième victoire de la saison, la quatrième en moins d’un mois.

Huge effort! 🚀 Arnaud De Lie wins a dramatic finale to the Grand Prix de Wallonie with a massive effort 😮 pic.twitter.com/apZFfd5vUX — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 17, 2025

Le classement du Grand Prix de Wallonie 2025