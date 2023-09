Gonzalo Serrano (Movistar Team) a remporté, ce mercredi, le Grand prix de Wallonie. Dans la côte finale de la Citadelle de Namur, Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) accélère dans le dernier kilomètre, pris en chasse par Gonzalo Serrano qui revient dans la dernière ligne droite. L’Espagnol s’impose au sprint devant Teuns et signe sa première victoire de la saison. Jasper De Buyst (Lotto Dstny) prend la troisième place. Vainqueur l’an dernier, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) est 4ᵉ et devra patienter avant de signer sa première victoire avec le maillot arc-en-ciel.

La réaction de Gonzalo Serrano

« Une victoire incroyable. Nous recherchions ce succès toute la saison. Il est toujours difficile de gagner chez les professionnels. Je suis venu ici l’année dernière et j’ai vraiment aimé la course. Nous avons pu monter sur le podium. Une course dure et difficile, mais j’y suis parvenu. Dylan Teuns est quelqu’un qui a beaucoup d’habileté et de force dans ce type de final et avec cette attaque, il m’a rendu la tâche très difficile. J’ai essayé de le contrer et finalement j’ai réussi à le dépasser au sprint. »

Le classement du Grand Prix de Wallonie