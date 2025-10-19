Lenny Martinez (Bahrain Victorious) a remporté, ce dimanche matin, la 32ᵉ édition de l’Utsunomiya Japan Cup Road Race. Après avoir fait la différence dans la dernière ascension du jour, le Français s’est imposé en solitaire, décrochant sa quatrième victoire de la saison. Il devance Alex Baudin (EF Education-EasyPost) et Ion Izagirre (Cofidis). Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) termine au pied du podium.

Le classement de la Japan Cup 2025
  1. Lenny Martinez
  2. Alex Baudin
  3. Ion Izagirre

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Utsunomiya Japan Cup Road Race