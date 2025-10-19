Lenny Martinez (Bahrain Victorious) a remporté, ce dimanche matin, la 32ᵉ édition de l’Utsunomiya Japan Cup Road Race. Après avoir fait la différence dans la dernière ascension du jour, le Français s’est imposé en solitaire, décrochant sa quatrième victoire de la saison. Il devance Alex Baudin (EF Education-EasyPost) et Ion Izagirre (Cofidis). Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) termine au pied du podium.

Après une ultime attaque dans la dernière ascension du Mont Kogashiyama, Lenny Martinez a remporté en solitaire la #UTSUNOMIYAJAPANCUP devant Alex Baudin et Ion Izagirre. Matys Rondel a fini 5e tandis que Julien Bernard a fini 7e. #lesrp #lequipevelo pic.twitter.com/4NT9mc3PR4 — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) October 19, 2025

Le classement de la Japan Cup 2025

Lenny Martinez Alex Baudin Ion Izagirre

