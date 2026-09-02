Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce mercredi, la 11ème étape de La Vuelta 2026. Idéalement placé puis lancé par Christophe Laporte et Wout van Aert, le Breitannique s’est imposé au sprint dans les rues de Lorca, décrochant sa troisième victoire d’étape sur cette Vuelta 2026. Il devance Bryan Coquard (Cofidis) et Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe). Wout van Aert a poursuivi son effort dans le sprint final en prennant la 5ème place, lui permettant de conforter son maillot vert. Enric Mas (Movistar Team) conserve le maillot rouge avant une nouvelle arrivée au sommet ce jeudi.

UN, DEUX ET TROIS POUR MATTHEW BRENNAN ! Le Britannique de 21 ans remporte la 11 étape, la troisième sur #LaVuelta26 Le Tour d’Espagne est à suivre en exclusivité sur HBO Max pic.twitter.com/Ju0xtsWRYZ — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 2, 2026

Le classement de la 11ème étape de La Vuelta 2026

Matthew Brennan Bryan Coquard Jordi Meeus





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