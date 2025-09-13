Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 21ᵉ édition du Memorial Marco Pantani. Après avoir distancé Natnael Tesfatsion (Movistar Team) dans les derniers kilomètres, l’Australien s’est imposé en solitaire. Revenu dans le final, Alexandre Delettre (TotalEnergies) prend la deuxième place devant Natnael Tesfatsion, qui complète le podium.
Ⓜ️ Nuevo palo de Movistar Team en Memorial Marco Pantani [1.1]
🇪🇷 Natnael Tesfatsion · 3º tras pecar de pardillo a 3km de meta en ataque de Storer, su compañero de fuga.
😓 Era en teoría más fuerte al sprint. Gran trabajo secando de Lorenzo Milesi que fue 5º y Diego Pescador. pic.twitter.com/HeBwVvS2ac
— Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) September 13, 2025
Le classement du Memorial Marco Pantani 2025
- Michael Storer
- Natnael Tesfatsion
- Alexandre Delettre