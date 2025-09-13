Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 21ᵉ édition du Memorial Marco Pantani. Après avoir distancé Natnael Tesfatsion (Movistar Team) dans les derniers kilomètres, l’Australien s’est imposé en solitaire. Revenu dans le final, Alexandre Delettre (TotalEnergies) prend la deuxième place devant Natnael Tesfatsion, qui complète le podium.

Le classement du Memorial Marco Pantani 2025
  1. Michael Storer
  2. Natnael Tesfatsion
  3. Alexandre Delettre

Crédit : TotalEnergies