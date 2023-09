Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) a remporté, ce samedi, la 20ᵉ édition du Memorial Marco Pantani. Le champion du Kazakhstan s’est imposé au sprint devant Marc Hirschi (UAE Team Emirates) et Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), qui monte sur le podium pour la troisième fois en trois jours de course cette semaine. Guillaume Martin (Cofidis) prend la 6ᵉ place.

🇮🇹 WIN: Memorial Marco Pantani@AlexeyLutsenko3 wins 🥇 sprint from a group of three leaders to take 🏆 his second victory at Memorial Marco Pantani!#MemorialMarcoPantani #AstanaQazaqstanTeam

📷 @SprintCycling pic.twitter.com/7RPIpdXK0e

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) September 16, 2023