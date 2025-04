Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour des Alpes 2025. Dans la dernière ascension du jour, Michael Storer se dresse sur les pédales et distance tous ses concurrents. Derrière, ça se regroupe et collabore pour reprendre l’Australien, qui réalise un numéro et s’impose en solitaire avec 41″ d’avance. Il devance Paul Seixas (Décathlon AG2R La Mondiale) et Romain Bardet (Picnic PostNL) Storer décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare du maillot vert de leader du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour des Alpes 2025

Michael Storer Paul Seixas Romain Bardet

