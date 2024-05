La Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes a lieu ce mercredi 29 mai. Voici le parcours et les favoris 13ᵉ manche de la Coupe de France de cyclisme 2024.

La 4ᵉ édition de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, c’est ce mercredi 29 mai. Créée en 2020, cette épreuve est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. Il s’agit également de la 13ᵉ manche de la Coupe de France de cyclisme 2024. L’an dernier, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) s’était imposé devant Felix Gall (AG2R Citroën Team) et Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny).

Le palmarès de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes

Le parcours de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes 2024

Quelques modifications sont au programme sur le parcours de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes 2024. La course s’élancera toujours de Puget-Théniers et l’arrivée sera elle encore jugée à Valberg. Le tracé reprend en partie l’avant-dernière étape du prochain Tour de France. Les grimpeurs seront toujours à la fête avec plus 4000m de dénivelé positif avec un enchaînement de 3 cols au cœur du Mercantour et des Alpes-Maritimes.

Mickaël Leveau, directeur sportif Arkéa-B&B Hotels :

« L’équipe ARKEA-B&B HOTELS aborde la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes avec beaucoup d’envie. Le parcours a légèrement été modifié puisque cette année, les coureurs arriveront au sommet de Valberg. Nous avons une bonne équipe ARKEA-B&B HOTELS au départ de cette épreuve typée grimpeurs, avec notamment Clément Champoussin, qui évoluera sur ses routes d’entraînement, et Cristián Rodriguez, lequel a terminé 5ème l’année dernière. Ce qui nous fait deux beaux atouts suivant les circonstances de course ».

Les favoris de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes 2024

Lenny Martinez (Groupama-FDJ) ★★★★





George Bennett (Israel – Premier Tech) ★★★





David Gaudu (Groupama-FDJ) ★★★









Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★





Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) ★★





Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels) ★★





Ivan Sosa (Movistar Team) ★





Guillaume Martin (Cofidis) ★★





Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech) ★★





Archie Ryan (EF Education-EasyPost) ★





Clément Champoussin (Arkéa-B&B Hotels) ★





Comment suivre la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes 2024 ?

La course sera à suivre en direct sur France 3 PACA et sur les antennes d’Eurosport.