Cristian Rodriguez (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce lundi, la 6ᵉ édition de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, treizième manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. À 46 kilomètres de l’arrivée, dans les pentes du Col de la Couillole, l’Espagnol attaque et s’envole seul vers la victoire. Au terme d’un numéro en solitaire, Rodriguez s’impose à Valberg et décroche sa troisième victoire chez les professionnels, la première en Europe. Il devance les coureurs de la Kern Pharma, José Félix Parra et Ivan Ramiro Sosa.

Le classement de la Mercan’Tour Classic 2025

Cristian Rodriguez José Félix Parra Ivan Ramiro Sosa

Results powered by FirstCycling.com