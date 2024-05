Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a remporté, ce mercredi, la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, 13ᵉ manche de la Coupe de France de cyclisme 2024. Dans le col de la Couillole, l’équipe Groupama-FDJ impose un gros tempo et Lenny Martinez place une première attaque à 24 kilomètres de l’arrivée. Le jeune grimpeur ne paevient pas à faire la différence et chute quelques hectomètres plus loin après avoir touché une roue devant lui. Alors qu’il est parvenu à revenir sur le groupe de tête, Ivan Sosa (Movistar Team) et Guillaume Martin (Cofidis) chutent également !

À l’avant de la course, les attaques fusent. À 21 kilomètres de l’arrivée, George Bennett (Israel – Premier Tech) et David Gaudu (Groupama-FDJ) parviennent à faire la différence. Bennett insiste et parvient à lâcher le Français. Sous l’impulsion de Lenny Martinez, ça se regroupe devant. Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale) profite d’un moment de répit pour s’isoler. À 15 kilomètres de l’arrivée, Martinez place une nouvelle attaque et revient seul sur Clément Berthet et le distance au sommet du col de la Couillole, mais il parvient à revenir dans la descente.

A FIFTH win of the season for Lenny Martinez 🇫🇷

The 20-year-old continues his sensational early season form, as he takes his fifth win of the year at the Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes 🔥

An attack in the final kilometre was enough to secure a gap and glide to victory 💪 pic.twitter.com/ZGmchsCMa2

— Eurosport (@eurosport) May 29, 2024