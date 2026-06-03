Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) a remporté, ce mercredi, la 6ème édition de la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, dixième manche de la FDJ United Series 2026. Dès le pied de l’ascension finale de Valberg (14,4 km à 6,2 %), Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM) s’isole en tête de course. Mais le Français craque dans les derniers hectomètres. Il est repris à 500 mètres de l’arrivée par le duo de l’équipe Kern Pharma, Ivan Sosa et Ibon Ruiz. Ce dernier s’impose devant le Colombien, qui a roulé sur Bisiaux dans la montée finale. Léo Bisiaux parvient à prendre la 3ème place. À 43 ans, Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali) prend la 4ème place.

QUE C’EST TERRIBLE POUR LÉO BISIAUX ! Le Français a été repris à 600m de l’arrivée. Ibon Ruiz s’impose finalement sur la Mercan’Tour Classic #LesRP pic.twitter.com/v65UQyF6Qy — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 3, 2026

Le classement de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes 2026

Ibon Ruiz Ivan Sosa Léo Bisiaux

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