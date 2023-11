Le CIC Mont Ventoux Dénivelé Challenge n’aura pas lieu en 2024 en raison du passage de la flamme olympique dans le Vaucluse.

Créée en 2019, la course du CIC Mont Ventoux Dénivelé Challenge ne va pas avoir lieu en 2024. La flamme olympique, de passage dans le département du Vaucluse en juin prochain, empêche l’organisation course dans de bonnes conditions. Cette saison, Lenny Martinez s’était imposée au sommet du Géant de Provence. La course sera de retour au calendrier en 2025.

« En 2024, nous passons le relais à la flamme olympique qui traversera le Vaucluse et grimpera au sommet du Mont Ventoux au mois de juin. Je tiens à remercier notre partenaire-titre, le CIC, qui maintient ses engagements à nos côtés pour les prochaines éditions et sera présent lors de nos manifestations grand public en 2024 qui, pour leur part, ne sont pas impactées par les animations autour des Jeux olympiques organisées en Vaucluse. Nous sommes fiers de la confiance renouvelée par l’Union Internationale de Cyclisme et la Ligue Nationale de Cyclisme qui nous permettent de conserver le label UCI Pro Series, le second échelon du circuit professionnel, en 2025″.