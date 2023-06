Le Mont Ventoux Dénivelé Challenge a lieu ce mardi 13 juin. Voici le parcours et les favoris de la 5ème édition de l’épreuve.

La 5ème édition du Mont Ventoux Dénivelé Challenge a lieu ce mardi 13 juin. Créée en 2019, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) s’était imposé devant son coéquipier Esteban Chaves et Michael Storer (Groupama-FDJ).

Le parcours du Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Cette année encore, une double ascension du Ventoux est au programme. Dans les 65 premiers kilomètres, il faudra d’abord monter le Col de la Madeleine, le Col de la Gabelle puis le Rochet du Cire. Pour la première ascension du géant de Provence, les coureurs passeront par Sault (23,4 km à 5%). Après être redescendu par Malaucène, ils prendront la direction de Bédoin pour une explication finale sur le versant le plus difficile du Ventoux (21 km à 8,7%).

Roger Tréhin, directeur sportif Arkéa-Samsic : « Le CIC – Mont Ventoux a pris sa place dans le calendrier professionnel au fil des saisons pour devenir la classique des grimpeurs au sortir du Critérium du Dauphiné. Le Géant de Provence est un mythe de notre sport et organiser une course professionnelle autour de ce sommet donne forcément du relief – sans jeu de mots – à cette compétition. Nous allons sur cette épreuve avec un vrai groupe de grimpeurs composé de Clément Champoussin, vu à plusieurs reprises à son avantage sur les routes du Critérium du Dauphiné, qui sera accompagné notamment de Cristián Rodríguez qui s’est également montré à son avantage sur la Mercan’Tour et le Tour des Appenins ».

Les favoris du Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Guillaume Martin (Cofidis)

6ème du Critérium du Dauphiné, il est en forme.

Michael Woods (Israel – Premier Tech)

Vainqueur de la Route d’Occitanie l’an dernier, il sera l’un des favoris.

Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic)

2ème du Tour des Apennins, l’Espagnol est en forme.









Lenny Martinez (Groupama-FDJ)

Il sort d’un bon Critérium du Dauphiné, où il a terminé 18ème.

Jesus Herrada (Cofidis)

Vainqueur de la 1ère édition en 2019, il sera l’un des outsiders.

Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech)

Le jeune grimpeur américain aura une belle carte à jouer.

Einer Rubio (Movistar Team)

11ème du dernier Giro, le Colombien sera à surveiller.

Clément Champoussin (Arkéa-Samsic)

Le grimpeur français sera l’un des leaders de l’équipe Arkéa-Samsic.

Domenico Pozzovivo (Israel – Premier Tech)

Le grimpeur italien tentera de jouer les premiers rôles.

Ivan Sosa (Movistar Team)

Le Colombien a terminé 3ème du Tour des Asturies cette année.

Comment suivre le Mont Ventoux Dénivelé Challenge ?

L’épreuve sera à suivre en direct sur les antennes de la Chaîne l’Équipe 21 dès 13h.