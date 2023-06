Vainqueur du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, Lenny Martinez va participer aux championnats de France avant de se préparer en altitude pour la Vuelta.

Première saison chez les professionnels et déjà une première victoire pour Lenny Martinez. Le tout, à seulement 19 ans. Le jeune grimpeur français vient de remporter le Mont Ventoux Dénivelé challenge. Lenny Martinez va désormais participer aux championnats de France la semaine prochaine avant de préparer son tout premier Grand Tour : La Vuelta 2023.

« C’est une grande victoire ici. C’est la plus grande ascension en France à mes yeux, une montée mythique. Je suis très heureux de remporter ma première course au sommet du Ventoux. Je savais que je pouvais le faire, même si le versant qui a été annulé me correspondait mieux, car plus raide ».

« Dans le final, j’ai attendu, il fallait garder des forces. J’avais confiance en ma pointe de vitesse après une montée comme celle-ci et je me suis dit : on joue tout sur le sprint. C’est incroyable. En franchissant la ligne, j’ai pensé à ma famille qui était forcément devant la télé aujourd’hui. Maintenant, je vais aller au championnat de France puis préparer la Vuelta en altitude« , indique Lenny Martinez.