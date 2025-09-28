Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 75ᵉ édition de Paris-Chauny. Au terme des 188,8 kilomètres de course, le Taureau de Lescheret s’est facilement imposé au sprint, décrochant une sixième victoire en cinq semaines. Il devance Max Kanter (XDS Astana Team) et Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets).

Arnaud De Lie wins Paris-Chauny 2025, his 7th win of the season! 📣 🐂https://t.co/SzHxaHJh3E pic.twitter.com/INDD82OP8E — Eemeli (@LosBrolin) September 28, 2025

Le classement de Paris-Chauny 2025

Arnaud De Lie Max Kanter Lukáš Kubiš

Results powered by FirstCycling.com