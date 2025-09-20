Arnaud De Lie (Lotto) a remporté, ce samedi, la 15ᵉ édition de la Super 8 Classic. Au terme des 200 kilomètres de course, le Belge s’est imposé au sprint devant Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) et Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe). Arnaud De Lie est en très grande forme en cette fin de saison et signe une cinquième victoire en un mois.

Arnaud De Lie wins Super 8 Classic! Super close battle between him and Matty Brennan!

Le classement de la Super 8 Classic 2025