Arnaud De Lie (Lotto) a remporté, ce samedi, la 15ᵉ édition de la Super 8 Classic. Au terme des 200 kilomètres de course, le Belge s’est imposé au sprint devant Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) et Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe). Arnaud De Lie est en très grande forme en cette fin de saison et signe une cinquième victoire en un mois.

Le classement de la Super 8 Classic 2025

  1. Arnaud De Lie
  2. Matthew Brennan
  3. Jordi Meeus

Crédit : Lotto