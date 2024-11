La 3ᵉ édition du Tour de France Prudential Singapore Criterium a vu les adieux à la compétition d’une légende du cyclisme. Riche de 165 succès chez les pros dont 55 sur les grands tours, Mark Cavendish disputait ce dimanche l’ultime course de sa carrière, à 39 ans, et le Britannique a tiré sa révérence de la plus belle des manières, en raflant la victoire sur la ligne d’arrivée tracée au cœur de l’Esplanade Park, à deux pas de la Galerie Nationale de Singapour.

Porteur du dossard 35, comme son nombre d’étapes glanées sur le Tour de France, un record absolu qu’il détient seul devant Eddy Merckx depuis sa victoire à Saint-Vulbas le 3 juillet dernier, le coureur d’Astana Qazaqstan Team a dominé au sprint deux autres immenses spécialistes des emballages massifs, Jasper Philipsen et Arnaud De Lie, tandis que le maillot vert Biniam Girmay a remporté le classement par points et Thomas De Gendt le prix de la combativité.

En préambule de l’épreuve, qui comprenait 57,5 kilomètres sur un circuit offrant un point de vue somptueux sur Marina Bay, le contre-la-montre par équipes a été remporté par la formation malaisienne Terengganu.