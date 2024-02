Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour Colombia. Dans la deuxième partie de l’étape, un groupe de 17 coureurs s’est dégagé, prenant un bon avantage de deux minutes et demie. Dans la montée finale de la journée ainsi que dans les derniers kilomètres, Tejada a su répondre aux attaques avant de décrocher la victoire au sprint. Il devance Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) et Oscar Sevilla (Team Medellin). Tejada signe sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

Harold Tejada wins his first ever pro race with this sprint! Stage 2 of Tour Colombiahttps://t.co/J6Xbgxmt00 pic.twitter.com/M3VbjV17a4 — Eemeli (@LosBrolin) February 7, 2024

La réaction de Harold Tejada :

« Je l’ai finalement eu ! Je n’arrive pas à croire, car je l’attendais depuis si longtemps. Au cours des dernières saisons, j’avais l’impression de progresser et en 2023, les résultats sont enfin arrivés. Et maintenant, j’ai gagné. Je suis tellement content de cette victoire et de la façon dont j’ai passé cette journée. En fait, nous avions un plan un peu différent pour l’étape, mais quand j’ai vu un gros groupe se détacher, je l’ai suivi juste pour assurer la présence de l’équipe dans ce mouvement dangereux. Après tant de kilomètres passés dans différentes échappées, je savais que je devais économiser un maximum d’énergie pour les moments les plus décisifs. Ça a marché et j’avais encore un peu de puissance dans les jambes pour les derniers kilomètres et pour le sprint ».

