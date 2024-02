Mark Cavendish (Astana Qzaqstan Team) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour Colombia. Après avoir repoussé sa retraite d’une saison, le Britannique a de nouveau levé les bras, pour la première fois depuis la dernière étape du Giro 2023. Parfaitement emmené par le train Astana Qazaqstan Team, Cavendish s’impose devant Fernando Gaviria (Movistar Team), qui a été gêné contre les barrières. Nelson Soto (Petrolike) prend la troisième place de l’étape. Rodrigo Contreras (Nu Colombia) conserve la tête du classement général avant l’étape reine ce samedi.

