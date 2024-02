Fernando Gaviria (Movistar Team) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour Colombia. Au terme des 155 kilomètres au programme de ce premier jour de course, le coureur de la Movistar s’est imposé au sprint devant Davide Persico (Bingoal WB) et Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team). À 29 ans, Gaviria signe la 52ᵉ victoire de sa carrière et s’empare du premier maillot de leader de ce Tour Colombia 2024.

Enorme victoria al sprint de Fernando Gaviria en el arranque del #TourCoclombia2024 !! pic.twitter.com/0Y8l1vPS4x — Mario Sabato (@mario_sabato) February 6, 2024

