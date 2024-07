Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour d’Autriche. L’Italien a accéléré dans le dernier kilomètre sinueux de cette première étape de montagne pour s’imposer au sprint devant Diego Ulissi (UAE Team Emirates), qui conforte son maillot rouge de leader du classement général. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) complète le podium. 6ᵉ de l’étape, Adrien Maire (TDT – Unibet Cycling Team) conserve sa sixième place au classement général. Cette 4ᵉ étape a été marquée par le décès d’André Drege suite à une chute dans une descente.

Pippo Ganna wins the queen stage of Tour of Austria! #TourofAustriahttps://t.co/mIctmv5fUA pic.twitter.com/2SPNyvYVAf

— Eemeli (@LosBrolin) July 6, 2024