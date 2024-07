Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ étape du Tour de France 2024. Dès les premiers kilomètres, la Visma | Lease a Bike est très active et met plusieurs coureurs à l’avant avec Christophe Laporte, Wilco Kelderman ou encore Matteo Jorgenson. Devant, on retrouve aussi, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), qui passe en tête au sommet du col de Vars et de la cime de la Bonette. L’Équatorien s’empare du maillot à pois devant Tadej Pogačar. Derrière, la formation UAE Team Emirates contrôle l’écart.

#TDF2024 | 🔥 Richard Carapaz arrive en tête au sommet de la Cime de la Bonette et devient le nouveau leader du classement de la montagne. Le direct de cette 19e étape ➡ https://t.co/5bYpikti3x pic.twitter.com/wCTIIx6PmX — francetvsport (@francetvsport) July 19, 2024

Au pied de la montée finale d’Isola 2000, les échappés comptent quatre minutes d’avance sur le groupe maillot jaune. À 13 kilomètres de la ligne, Matteo Jorgenson attaque dans les plus forts pourcentages. À 9 kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogačar passe à l’offensive. Le maillot jaune distance Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, qui reste dans la roue du Belge. Pogačar reprend un à un les échappés du jour et s’impose en solitaire à Isola 2000, sa quatrième victoire sur ce Tour de France. Il devance Matteo Jorgenson et Simon Yates. Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard franchissent la ligne à 1:42″.

#TDF2024 | 🔥 Grosse attaque de Tadej Pogačar à 9km de l’arrivée. Le maillot jaune a littéralement déposé Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Suivez la fin de cette 19e étape en direct ➡ https://t.co/5bYpikti3x pic.twitter.com/3oJV56wN0P — francetvsport (@francetvsport) July 19, 2024

Le classement de la 19ᵉ étape du Tour de France 2024

Tadej Pogačar Matteo Jorgenson Simon Yates

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike)