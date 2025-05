Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour de Hongrie 2025. Au sommet de la bosse finale, en montée pavée, le Colombien s’est imposé au sprint devant Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek). Vainqueur de l’étape reine, Harold Martin Lopez (XDS Astana Team) s’offre le classement général, devant Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG) et Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek).

Sebastian Molano wins the final stage of Tour de Hongrie!

Danny van Poppel 2nd and Tim Torn Teutenberg completes the podium for the fourth time in this race! #TdH100https://t.co/eBeEnecakI pic.twitter.com/IJtpz8Ho3S

