Michael Storer (Groupama-FDJ) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ et dernière étape du Tour de l’Ain 2023. À 26 kilomètres de l’arrivée, après avoir fait rouler ses hommes, Michael Storer passe à l’offensive et distance tous ses concurrents, dont le maillot jaune Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost), en perdition sur les pentes du Col de Menthieres. Après un numéro en solitaire, l’Australien s’impose à Lélex Monts-Jura devant Kenny Elissonde (Lidl-Trek) et Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty). Comme en 2021, le futur coureur de l’équipe Tudor remporte le classement général du Tour de l’Ain. Kenny Elissonde prend la 2ᵉ place du classement général devant Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), 3ᵉ.

Le classement de la 3ᵉ étape Tour de l’Ain 2023