Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape du Tour de l’Ain 2024. L’équatorien a placé son attaque décisive à 26 kilomètres de l’arrivée, sur les pentes du col de Menthières (9,7 km à 6%). Comme l’an dernier, Cepeda s’impose sur la 2ᵉ étape du Tour de l’Ain et s’empare du maillot jaune de leader. Il devance Stefano Oldani (Cofidis), qui règle au sprint le groupe des favoris à 28″, devant Rudy Molard (Groupama-FDJ), qui prend la 3ᵉ place.

💥💥💥 Alexander Cepeda wins stage two at the Tour de l’Ain!

The Ecuadorian launched a powerful attack and went solo to the line! pic.twitter.com/nXqLfl0QHP

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 14, 2024