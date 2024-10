Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour de Langkawi. Alors que les échappés ont été repris dans le dernier kilomètre, le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Matteo Malucelli (JCL Team UKYO) et Manuel Peñalver (Team Polti Kometa). Vainqueur de la 3ᵉ étape, Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL), conserve la tête du classement général.

The brekaway was caught in the last moment possible and Arvid de Kleijn wins the fourth stage of Tour de Langkawi! #LTdL2024https://t.co/wzTWewBD3p pic.twitter.com/Uq8fnsEsZm

— Eemeli (@LosBrolin) October 2, 2024