Matteo Malucelli (JCL Team UKYO) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour de Langkawi. L’Italien s’est imposé au sprint devant les coureurs de la formation Tudor Pro Cycling Team, Arvid De Kleijn et Maikel Zijlaard. Déjà vainqueur de la 2ᵉ étape, Malucelli s’offre une deuxième victoire cette semaine. Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL) est toujours en tête du classement général avant la dernière étape ce dimanche.

