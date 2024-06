Johannes Adamietz (Lotto Dstny) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Slovaquie. Le coureur allemand s’est imposé au sprint devant ses compagnons d’échappée Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) et Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hôtels Continentale). 6ᵉ de l’étape à 17″, le champion de Suisse Mauro Schmid (Jayco-AlUla) s’empare de la tête du classement général, deux secondes devant Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step).

Johannes Adamietz takes his first ever pro win by winning the fourth stage of Okolo Slovenska! I’m placing a livebet to Adam Yates right now.https://t.co/EA7DTzwNYO pic.twitter.com/NrRjIKx3wI

— Eemeli (@LosBrolin) June 29, 2024