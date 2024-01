Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Valence. À l’occasion de ce premier jour de course, les coureurs s’élançaient pour 166 kilomètres vallonnés. Dans la dernière difficulté, les deux coureurs de la Bardiani présents dans l’échappée du jour, Alessandro Tonelli et Manuele Tarozzi s’isolent en tête de course. Malgré une frayeur dans le dernier kilomètre après une erreur de parcours, les deux coureurs italiens ont signé un magnifique doublé. C’est Tonelli qui franchi la ligne en premier devant Tarozzi. Oier Lazkano (Movistar Team) prend lui la troisième place de cette première étape. À 31 ans, Alessandro Tonelli signe sa deuxième victoire chez les professionnels et prend la tête du classement général.

🚳⛔ 𝗖𝗔𝗠𝗜𝗡𝗢 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢, 𝗔𝗠𝗜𝗚𝗢𝗦 🇮🇹 ¡Casi la lían Tarozzi y Tonelli cuando les quedaba menos de 1 km! Menos mal que quedó en susto y hubo final feliz para ellos en la Volta a la Comunitat Valenciana. Lo viste en @eurosport_es pic.twitter.com/nKFi5d8ihi — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 31, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Valence