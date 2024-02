Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Valence. Alors qu’il avait déjà tenté de s’isoler dans la descente finale lors de la première étape, le Slovène a récidivé en faussant compagnie au peloton dans la descente technique de l’Alto Pla de Corrals. Au terme d’un numéro dont il a le secret, le Slovène prouve une nouvelle fois qu’il est l’un des meilleurs descendeurs du peloton. Mohoric s’impose, 13″ devant le groupe des principaux favoris. L’Italien Giovanni Lonardi (Polti Kometa) prend la 2ᵉ place devant son compatriote Simone Consonni (Lidl-Trek). Après sa victoire lors de la 1ʳᵉ étape, Alessandro Tonelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) conserve la tête du classement général.

"𝙀𝙨 𝙪𝙣 𝙚𝙨𝙥𝙚́𝙘𝙩𝙖𝙘𝙪𝙡𝙤 𝙫𝙚𝙧𝙡𝙚 𝙗𝙖𝙟𝙖𝙧" 👿 🔥 Así fue el segundo show consecutivo de Mohoric en la @VueltaCV. Un nuevo descenso a tumba abierta para ganar en La Valldigna.#VoltaValenciana pic.twitter.com/kNRShcaQGO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 1, 2024

La réaction de Matej Mohoric :

« Je savais que j’étais le favori du jour, et cela ne m’a pas intimidé. Nous avons étudié ce final pendant le camp d’entraînement et avons convenu qu’il me correspondait très bien. J’étais concentré sur l’étape d’aujourd’hui pour viser la victoire ».

