Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 4ᵉ étape du Tour de Valence. En raison de circonstances imprévues, les organisateurs de la course ont décidé que l’étape de raccourcir l’étape et de placer la ligne d’arrivée au sommet de l’Alto d’El Miserat (5,7 km à 9,2%). Dans cette ultime ascension, on retrouve le duo Brandon McNulty-Alekansdr Vlasov (Bora-Hansgrohe), qui ne se quitte plus depuis le Challenge de Majorque, et Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious). À 2 kilomètres du sommet, McNulty profite d’un moment de répit pour accélérer et s’envole seul vers la victoire. L’Américain s’impose devant Buitrago et Vlasov. McNulty fait coup double et s’empare de la tête du classement général.

🔴¡¡VICTORIA y liderato para Brandon McNulty en El Miserat!! #VoltaValenciana 🔝El estadounidense aprovechó un falso llano en la ascensión para sacar unos metros de ventaja sobre Buitrago y Vlasov 📺Este domingo, última etapa de la @VueltaCV camino de Valencia en Teledeporte pic.twitter.com/zMcLtmhlSi — Teledeporte (@teledeporte) February 3, 2024

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Valence